POZZUOLI/ Parcheggiatore abusivo fermato a via Napoli: era sottoposto a Daspo urbano

POZZUOLI – E’ stato fermato per l’ennesima volta mentre chiedeva soldi davanti a un locale a via Napoli. Così è finito nei guai D.S.F., 51 anni, puteolano, fermato ieri sera dai poliziotti della sezione investigativa del commissariato di polizia di Pozzuoli. Gli uomini diretti dal vicequestore Raffaele Esposito lo hanno colto in flagranza di reato tra le strisce blu in via Matteotti e lo hanno denunciato per l’attività abusiva. Già sottoposto a Daspo urbano (che gli vieta di frequentare la zona di via Napoli), ora rischia il prolungamento della misura e altre misure di prevenzione più afflittive della libertà personale.