POZZUOLI/ «Se ne sta scendendo la strada tra Monterusciello e Quarto»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve direttore, voglio segnalare quanto vedo tutti i giorni per andare a lavorare. Il continuo rattoppo di un buco nel primo tratto delle curve per andare all’Ipercoop. Il punto è che non è un rattoppo che va fatto in quanto la strada se ne sta palesemente scendendo. Non me ne sono accorta solo io che faccio tutti i giorni quella strada ma anche tanta gente che passa lungo quella strada. Non vorrei che si sia aprendo una voragine e spero che qualcuno intervenga al più presto». (A.I.)