POZZUOLI/ Palloncini e fuochi d’artificio per l’ultimo saluto a Pasquale

POZZUOLI – Palloncini bianchi e azzurri e fuochi d’artificio per l’ultimo saluto a Pasquale Clarelli (nella foto ndr), 15enne morto domenica notte in un incidente stradale. In centinaia stamattina hanno partecipato ai suoi funerali celebrati nella chiesa di San Michele Arcangelo al Rione Toiano. Lacrime e abbracci hanno fatto da cornice alla commovente cerimonia religiosa con cui amici, parenti e conoscenti hanno detto addio al giovane puteolano. La salma è stata restituita ai familiari dopo l’autopsia disposta dal magistrato di turno. Il sinistro, costato la vita a Pasquale, è avvenuto in via Annecchino ad Arco Felice: il giovane era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un’auto che viaggiava in direzione opposta. Ancora in prognosi riservata la 14enne che si trovava in sella al motoveicolo con Pasquale.