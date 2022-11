POZZUOLI/ Furto con scasso al negozio di giocattoli “Toys”

POZZUOLI – Ladri in azione nella notte in via Campana dove la scorsa notte è stato preso di mira il negozio di giocattoli “Toys”. Dopo la scoperta sul posto sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. Secondo quanto ricostruito, i ladri hanno scassinato la saracinesca di ingresso e dopo aver forzato la porta sono entrati nell’attività commerciale da cui hanno portato via i soldi dalla cassa. Il raid sarebbe stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del negozio.