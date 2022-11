POZZUOLI/ Giovane derubato della bici elettrica, il giudice non convalida l’arresto

POZZUOLI – Arresto non convalidato e revoca della misura cautelare del divieto di dimora. Il Tribunale di Napoli non ha convalidato l’arresto di Giuseppe Matino e Antonio Tammaro – 32 anni il primo, 26 il secondo – accusati di aver minacciato un giovane e di essersi fatti consegnare la sua bici elettrica. Il Gip presso il Tribunale di Napoli manifestando, inoltre, forti dubbi in merito alla qualificazione giuridica del reato di rapina e, prendendo atto della versione resa dagli indagati che hanno dichiarato di non essersi recati presso la caserma dei carabinieri per intimidire la presunta vittima, ma per spiegare quanto effettivamente accaduto, ha revocato la misura cautelare del divieto di dimora. I due giovani – così come chiarito anche dal loro legale – non si sono mai dati alla fuga, ma hanno seguito il giovane in caserma, provando anche a spiegare ai militari di non essere coinvolti nella rapina.