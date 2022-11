Giornata Nazionale del malato oncologico polmonare, domani il convegno a Bacoli

BACOLI – In occasione della Giornata Nazionale del malato oncologico polmonare, il Comune di Bacoli ha organizzato una iniziativa prevista per la giornata di domani alle 17:30. Un incontro sul tema, presso la Sala Ostrichina del Compendio Vanvitelliano del Fusaro, in cui sono programmati degli interventi di medici specialisti e vari profili di professionisti nel campo della cura e della prevenzione.