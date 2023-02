Pozzuoli ospita il convegno “”VI Incontri Flegrei di Medicina Interna”

POZZUOLI – Nelle giornate del 14 e 15 aprile, presso l’Hotel Gli Dei di Pozzuoli, si terrà il convegno “VI Incontri Flegrei di Medicina Interna”, organizzato dal dottor Raffaele Angelo Nicola Ranucci (Dirigente medico presso Asl Napoli 2 Nord e Direttore della UOC Medicina Interna Ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli), nonché presidente e responsabile Scientifico. Il convegno, che si tiene annualmente, è un evento che ha come obiettivo la condivisione delle più recenti scoperte scientifiche: consente l’incontro tra medici ospedalieri, medici universitari, specialisti ambulatoriali e medici di medicina generale al fine di ottenere una collaborazione tra loro per una migliore qualità assistenziale.

IL PROGRAMMA – Il programma è articolato in due giornate, suddivise in molteplici sedute. Nel corso dell’evento si discuterà di vari ambiti di Medicina Interna. Nella giornata di venerdì 14 aprile ci saranno quattro sessioni: la prima riguarderà “La Cardiologia Internistica”, con il dottor Sibilio come presidente e con i dottori Napolitano e Piemonte come moderatori; la seconda, presieduta dal dottor Rabitti e moderata dai dottori Ambrosino e Tibullo, tratterà “La patologia respiratoria in Medicina Interna”; la terza affronterà la discussione “Sepsi e trombosi in Medicina Interna”, con Presidente il dottor D’Avino e moderatori i dottori Di Gennaro e Maddaluno; infine la giornata si concluderà con una quarta sessione relativa alla “Ipertensione e patologie metaboliche in Medicia Interna” e sarà presieduta dal dottor De Luca e presenterà come moderatori i dottori Gallucci e Bresciani. Sabato 15 aprile si aprirà con la prima sessione dedicata a “Complessità cliniche e novità terapeutiche in Medicina Interna” con il Presidente dottor Lamanda e moderatori i dottori Ievoli e Sangiovanni. La giornata si concluderà con la seconda sessione dedicata a “Il cosmo patologico della Medicina Interna”, Presidente dottor Di Santo e moderatori dottori Madonna e Vargas.