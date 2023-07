POZZUOLI/ Ormeggi abusivi a Lucrino: guardia costiera e carabinieri sequestrano area di 3mila metri quadrati

POZZUOLI – Nell’ambito di verifiche demaniali volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni delle aree asservite a concessione, personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli congiuntamente ai carabinieri del Comando della Compagnia di Pozzuoli, ha effettuato controlli presso aree a terra e a mare in località Lucrino. Al termine di un’approfondita attività di indagine, condotta mediante il controllo dei

documenti autorizzativi e dei Sistemi informatici del demanio, l’Aliquota Subacquei dei carabinieri, effettuando un’ispezione del fondale, ha accertato la presenza di plinti cementizi e di corpi morti al di fuori dell’area soggetta a concessione, impiegati per l’ormeggio di unità da diporto nautico, di fatto occupando abusivamente un’area maggiore rispetto a quella già autorizzata.

I SEQUESTRI – Pertanto, gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria hanno congiuntamente proceduto con il sequestro dell’area a mare indebitamente occupata e sottratta al pubblico utilizzo, rimuovendo al contempo talune imbarcazioni ormeggiate presso il tratto di mare indebitamente occupato, per un totale di circa 3mila metri quadrati. Nei giorni scorsi, infine, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno, nell’ambito di verifiche effettuate per la tutela della filiera ittica ed ambientale, ha sanzionato alcuni pescatori, ravvisando l’illecito utilizzo di rastrelli per telline, elevando un verbale di accertamento e contestazione amministrativa di 2mila euro, con il contestuale sequestro di 5 attrezzi da pesca.