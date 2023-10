POZZUOLI/ Operazione anti camorra: smantellata dai carabinieri la «banda delle Reginelle» – I NOMI E LE FOTO

POZZUOLI – Quattro arresti e la «banda delle Reginelle» spazzata via in un colpo solo. Poco più che ventenni, ma già con numerosi precedenti penali alle spalle, si erano imposti sul territorio con violenza e ferocia dando vita al cartello “Sannino-Dello Iacolo”. Effetti della «camorra liquida», che continua a generare gruppuscoli e bande per forma e struttura lontani dalle organizzazioni verticistiche e gerarchiche che caratterizzavano i vecchi clan. Proprio da Monterusciello era partita la sfida ai “vecchi”, agli storici affiliati ai Longobardi-Beneduce. La banda è stata smantellata ieri mattina dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli che hanno arrestato i vertici dell’organizzazione.

GLI ARRESTATI – In manette sono finiti Luigi Sannino, 24enne, nipote di Gennaro, 49enne ras di Monterusciello arrestato a settembre per estorsione ai danni di un imprenditore nautico: attraverso una videochiamata aveva minacciato la vittima che in quel momento si trovava in compagnia del suo affiliato, il 39enne Rosario Iammarino. Luigi Sannino era stato gambizzato proprio nei pressi del rione Reginelle tre settimane fa. Insieme a lui sono finiti in manette anche il fratello Umberto, 20 anni; e il cognato, Gennaro Dello Iacolo, 23 anni, anch’egli gambizzato lo scorso dicembre sempre in via Reginelle. Quest’ultimo è il figlio del capo piazza del clan Ferro, Pasquale Dello Iacolo, detto “Pascalon”. Il quarto componente della banda è invece Ciro Scognamiglio, 45 anni, pluripregiudicato, legato a Napoleone Del Sole arrestato nel 2016 durante l’operazione Iron Men.