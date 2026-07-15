POZZUOLI/ Operativo il nuovo pontone galleggiante

POZZUOLI – L’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Pozzuoli ha ufficializzato che, dalle ore 00.01 del 16 luglio 2026, sarà operativo il pontone galleggiante “Campania”, installato presso la banchina Emporio Ovest del porto di Pozzuoli. Con Ordinanza numero 71/2026 è stato approvato il Regolamento che ne disciplina l’utilizzo e stabilisce le condizioni di sicurezza per le manovre di ormeggio e disormeggio e per le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri e veicoli. La messa in esercizio avviene a seguito dell’ultimazione dei lavori e delle prove operative effettuate sulle modalità di accosto e di utilizzo del pontone. L’opera rientra tra gli interventi urgenti destinati a garantire la funzionalità e la sicurezza del porto di Pozzuoli nel contesto della crisi bradisismica dei Campi Flegrei. Il nuovo Regolamento definisce i limiti di impiego dell’infrastruttura, le modalità di accosto delle unità navali e le procedure per la gestione in sicurezza dei flussi di passeggeri e veicoli.