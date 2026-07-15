POZZUOLI/ Al via la pulizia della Variante Anas, Pennacchio «Decoro e sicurezza fondamentali»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Mimmo Pennacchio, presidente del consiglio comunale di Pozzuoli: «A seguito delle numerose segnalazioni e dei ripetuti solleciti avanzati da questa Presidenza del Consiglio Comunale, relativi alla pulizia dell’intero tratto della SS7

Quater e relative rampe di accesso ricadente nel Comune di Pozzuoli, di competenza ANAS (a partire dalla rampa d’ingresso “Cuma” fino al confine con Giugliano, in ambo i sensi di marcia), nonché delle cunette, invase da fango, detriti, rifiuti, copertoni, plastica, vetro ed altro materiale che ne ostruiva il regolare deflusso delle acque meteoriche, compromettendo il decoro dell’area e la sicurezza della

circolazione stradale, nella giornata odierna è stato possibile constatare, con mio estremo piacere, l’avvio degli interventi di pulizia richiesti nelle diverse segnalazioni. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai Dirigenti e a tutti gli Uffici competenti, Comunali ed ANAS, che con spirito di collaborazione e senso di responsabilità, si sono prontamente adoperati affinché venissero eseguiti gli interventi richiesti e, si giungesse a questo importante risultato. La tutela del decoro urbano, della sicurezza stradale e dell’ambiente rappresenta un obiettivo prioritario e continueremo a monitorare affinché interventi come questo possano essere garantiti con continuità, nell’interesse dell’intera comunità. Resta di fondamentale importanza però, che tutti i cittadini abbiano a cuore il decoro e l’igiene degli spazi pubblici, i quali rappresentano il biglietto da visita della nostra comunità e pertanto, si impegnino quotidianamente a rispettare le comuni norme di igiene urbana nonché quelle dettate dal senso civico. L’attenzione alle segnalazioni, anche e soprattutto dei cittadini, e la collaborazione tra

istituzioni sono strumenti fondamentali per rendere Pozzuoli una città sempre più curata, sicura e vivibile.»