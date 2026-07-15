Il PD di Pozzuoli mostra i muscoli e risponde a Pastore&C. «Noi forza centrale della maggioranza»

POZZUOLI – «Mentre altri alimentano personalismi e divisioni, il Partito Democratico di Pozzuoli continua a fare politica nel modo più serio: discutendo, confrontandosi e decidendo insieme. Il Direttivo di ieri, partecipatissimo e alla presenza del Sindaco, degli amministratori e dei consiglieri comunali, ha confermato con forza il pieno e unanime sostegno al Sindaco Manzoni, all’azione amministrativa, e al progetto di governo della città. Il confronto interno non è una debolezza, ma la nostra forza. Le decisioni vengono costruite e condivise negli organismi dirigenti, con responsabilità e trasparenza. Per questo il PD si conferma una forza politica compatta, autorevole e credibile. Un partito di maggioranza e di governo non rincorre le polemiche né subisce l’agenda politica degli altri: la costruisce. Con senso delle istituzioni, visione e responsabilità. Il PD di Pozzuoli c’è, è unito e continua a lavorare per il bene della città.» È quanto fa sapere il circolo cittadino del Partito Democratico di Pozzuoli all’indomani del direttivo a cui hanno partecipato il Sindaco Gigi Manzoni, amministratori, consiglieri comunali e il gruppo dirigente del Circolo. Incontro e parole che arrivano in seguito al braccio di ferro che sta caratterizzando il governo della città e che vede cinque forze coalizzate e in contrapposizione con i dem che, però, sembrano mantenere (almeno a parole) il baricentro della maggioranza «Il PD di Pozzuoli – fanno sapere dal direttivo – conferma così il proprio ruolo di forza centrale della maggioranza e di partito di governo, capace di dettare i tempi dell’iniziativa politica senza farseli dettare da altri, sempre nell’interesse della città e dei cittadini.»