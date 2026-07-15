Sequestrate sei slot illegali in un bar a Fuorigrotta

FUORIGROTTA – Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli appartenente all’ UADM Napoli, con il supporto della Polizia di Stato intervenuta nel corso delle operazioni svolte, a seguito di analisi dei rischi mirata al contrasto del gioco illegale, ha condotto un importante intervento presso un esercizio commerciale. Durante il controllo, abilmente nascoste in un locale posto nel retro del banco cassa dell’esercizio in questione, sono stati rinvenuti 6 apparecchi – slot machine, risultati manomessi e non collegati alla rete telematica ADM, riconducibili alla categoria di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S., per i quali il titolare dell’esercizio commerciale Parte non è stata in grado di esibire alcuna documentazione per la detenzione, nonché la prevista tabella dei giochi proibiti. Il titolare dell’esercizio è stato pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria e, contestualmente, gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 66.000 euro. Nel corso delle operazioni, inoltre, si è proceduto al sequestro delle suddette apparecchiature con relative schede gioco, nonché di una somma di danaro pari a complessivi 1.945,00 euro, rinvenuta all’interno delle stesse. L’operazione si inserisce nell’ambito delle iniziative di contrasto all’illegalità nel settore dei giochi e delle scommesse, per prevenire attività illecite a tutela dei cittadini e del corretto svolgimento delle attività commerciali.