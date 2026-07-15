«Il mio grazie al reparto di Urologia dell’Ospedale di Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Vorrei fare un elogio al reparto di Urologia dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. In particolare vorrei ringraziare Rodolfo Innocente, Giuseppe Maione, Salvatore Germino, Nunzio De Marco, Agostino Di Fraia, i dottori Francesco Trama e Mariarosaria Nugnes e il caposala Paolo Volpe per l’amore che mettono nel loro lavoro. Grazie a loro mi sono sentito a casa. Grazie di cuore» (Leonardo Montagna)