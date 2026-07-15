POZZUOLI/ Serata senza permessi: la Polizia chiude locale sul lago d’Averno

POZZUOLI – Una serata danzante non autorizzata è costata la chiusura al titolare di un locale che sorge sul lago d’Averno. Il sequestro è arrivato in seguito a un controllo effettuato domenica sera dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che hanno rilevato una serie di criticità all’interno dell’attività commerciale. In particolare, è emerso che il titolare aveva avviato la serata musicale senza alcuna autorizzazione, limitandosi al solo pagamento della SIAE. L’intero terreno, utilizzato anche per attività di ristorazione, è stato sottoposto a sequestro.