POZZUOLI/ «Caditoie ostruite ma il comune non fa manutenzione»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo «Gentilissimo Direttore, faccio appello alla sua testata giornalistica al fine di rendere noto, con la pubblicazione di questa lettera, alla pubblica amministrazione del Comune di Pozzuoli, quanto sto per descrivere. Passeggio tutte le mattine lungo la via Amedeo Modigliani di Monteruscello, per rendersi conto che la totalità delle caditoie sono ostruite completamente o da fogliame o da avanzi di asfalto mai eliminato nelle continue perforazioni stradali. Dopo la mia denuncia (1 anno fà ho scritto la medesima lettera), riconosco che con estrema solerzia furono immediatamente avviati lavori di pulizia “sommaria” alle caditoie. Mi chiedo se questa programmazione di pulizia debba essere fatta sempre in maniera straordinaria o dietro denuncia dei cittadini volenterosi o desiderosi di vedere questa bella città un pò più funzionale. Pertanto a nome di tutti i cittadini Puteolani si chiede che al più presto si operi su tutto il territorio, già compromesso dal Bradisismo, in maniera rapida per scongiurare sciagure annunciate.»