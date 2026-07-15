Cena a Pozzuoli per Sal Da Vinci ospite a “Baia Marinella” – LE FOTO

POZZUOLI – Cena con vista sul mare per Sal Da Vinci ospite ieri sera presso “Baia Marinella”, suggestivo ristorante di Pozzuoli. In compagnia di moglie, figli e nipoti il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo è stato ospite di Roberto Migliorato. Menù tipico di mare, Sal Da Vinci ha potuto gustare le specialità della casa: crudi di mare, polpo alla brace con humus di ceci, tataki di tonno alla milanese, pizza al padellino al nero di seppia con carpaccio di cernia e shrimp rolls tra gli antipasti seguiti dalla particolare pasta e patate con bisque di gamberi, salsa di provola, pane profumato e tartare di gambero rosso di Mazara. Dopo la cena per il cantautore nato a New York selfie e foto di rito.

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