Tragedia a Pozzuoli, operaio muore a bordo di una nave

POZZUOLI – Un operaio di origini tedesche stava lavorando a bordo della nave Leonardo Da Vinci, in rada a Pozzuoli, per conto della società Prismyan, quando improvvisamente ha avvertito un malore e si è accasciato al suolo. La tragedia è avvenuta in tarda mattinata. Immediati i soccorsi del 118 che hanno raggiunto la nave tramite imbarcazione di ormeggiatori. Al loro arrivo hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’operaio 52enne.