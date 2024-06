POZZUOLI – Paura, poco fa, in via Campana, a Pozzuoli, dove un camion ha perso il suo rimorchio, finito poi sulla carreggiata. Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni ad altri veicoli. Sul posto le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.