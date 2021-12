POZZUOLI – Pezzi di alberi che cadono in strada, nessuna misura di sicurezza e automobilisti costretti a camminare sui marciapiedi. E’ quanto accade a Monterusciello dove, in zona “600 alloggi”, è in corso un’operazione di abbattimento degli alberi da parte di una ditta incaricata dal comune di Pozzuoli. Peccato che quest’ultima, attraverso i propri operai, stia adoperando una tecnica degna del migliore Circo Orfei. Dopo che l’operaio sul braccio mobile abbatte parte dell’albero, questa finisce sulla strada (nel frattempo aperta al traffico veicolare) per poi essere recuperata con non poca difficoltà dai colleghi. Fortuna vuole che, finora, nessun pezzo di arbusto sia finito su qualche veicolo. L’unico segnale adottato indica un obbligo di svolta a sinistra che costringe le auto a camminare direttamente sul marciapiede quando, invece, sarebbe stato più logico chiudere la strada.