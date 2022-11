POZZUOLI/ Nuovo tentativo di furto nella notte a Licola: ladri messi in fuga dai proprietari

POZZUOLI – Ennesimo tentativo di furto a Pozzuoli. Nel corso della notte ignoti hanno provato a fare irruzione in un appartamento di via delle Colmate, a Licola. Le lancette dell’orologio segnavano l’una circa. I rumori hanno insospettito i proprietari che si sono alzati dal letto e hanno messo in fuga i ladri. Quella delle ultime settimane è un’escalation di episodi di microcriminalità che non sembra avere fine su tutto il territorio flegreo. L’intero comprensorio è stato messo “a ferro e fuoco” dai banditi: presi di mira sia i quartieri periferici di Licola, Monterusciello e Toiano che alcune zone del centro storico. In allerta i cittadini che reclamano presidi extra, soprattutto di notte, al di là dell’ordinario controllo già svolto dalle forze dell’ordine.

L’ESCALATION DI COLPI – Vanno ben oltre il numero dieci gli episodi registrati, tra furti consumati e tentativi non andati a buon fine. Solo nella giornata di domenica nel mirino dei ladri è finita la zona alta della città di Pozzuoli dove in un’ora, tra le 18 e le 19, è stato messo a segno un furto e altri tre sono stati i tentativi. Gli episodi sono stati registrati in via Pisciarelli, via Vecchia San Gennaro e al Parco Bognar. Un fenomeno ormai dilagante che si sta allargando a macchia d’olio e che desta forte preoccupazione tra le famiglie della zona. Riuscire a fare una stima numerica di furti commessi negli ultimi mesi non è comunque un’impresa facile. Non tutti i cittadini denunciano i crimini subìti o i tentati raid a scapito delle proprie abitazioni. Molti cittadini, intanto, si stanno attrezzando con antifurti e con il progetto di creare vere e proprie ronde notturne per presidiare la zona di residenza.