Rischio frana a Bacoli, sgomberata la casa di un’anziana

BACOLI – Vanno avanti le ricerche degli ultimi quattro dispersi sull’isola di Ischia. Otto le vittime accertate. Intanto la Procura di Napoli indaga sugli allarmi inascoltati lanciati dall’ingegnere Giuseppe Conte, ex sindaco di Casamicciola, il comune ischitano dove una frana all’alba di sabato scorso ha provocato distruzione e morti. Una tragedia che non fa dormire sonni tranquilli e che ha creato un forte stato di agitazione in tutti i territori in cui si fanno i conti con il dissesto idrogeologico. Ieri il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha firmato infatti un’ordinanza di sgombero di una casa che, a seguito dell’ultimo temporale, risulta a rischio frana. «L’ho fatto a tutela di chi ci abita: una dolce nonna di Bacoli di 70 anni che vive da sola. E, con ogni energia, le stiamo già fornendo assistenza, ospitalità, vicinanza – fa sapere il primo cittadino – . Quando abbattiamo una struttura abusiva, siamo costretti a farlo con fondi comunali. Centinaia di migliaia di euro che le casse municipali non recupereranno mai, a danno della comunità che vedrà meno opere pubbliche, meno strade efficienti, meno marciapiedi, meno pubblica illuminazione. A danno del bilancio pubblico locale». «“Dove passerò il Natale?”. Mi ha chiesto la signora che, con la sola pensione di 500 euro al mese, non sa come e dove vivere – continua il sindaco di Bacoli – Lo passerà sicuramente lontano da pericoli, da crolli, da sciagure. Proveremo a non farle mancare nulla. Sono scelte difficili, ma che è giusto fare».