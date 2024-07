POZZUOLI/ Nuovi ingorghi e traffico alla “Rotonda Cavani” a Lucrino

POZZUOLI – Non è ancora scattato l’orario di ritorno dal mare che già si registrano i primi ingorghi e le prime code di auto alla Rotonda Cavani. Il dispositivo prevede il senso unico da Baia verso Pozzuoli lungo via Miliscola e un altro senso unico da Lucrino verso Baia lungo la strada che costeggia il lago Lucrino. Anche oggi, come la scorsa settimana, è prevedibile un alleggerimento del traffico a Bacoli che porta una mole maggiore di auto verso Pozzuoli grazie al senso di marcia a due corsie. Situazione che provoca, però, ingorghi a Lucrino che in queste ore si trasforma in un imbuto per migliaia di autoveicoli che paralizza l’intera area.