L’importanza dei fondi europei: a Pozzuoli c’è la necessità di istituire l’Ufficio Europa

POZZUOLI – «Ottenere finanziamenti con i fondi dell’Unione europea è una grande opportunità per il nostro Comune, per questo motivo bisogna lavorare alla realizzazione dell’ufficio Europa ed intercettare fondi di investimenti per il nostro territorio. Si pensi alla sostenibilità ambientale con riferimento ai temi della gestione idrica, dell’economia circolare, dell’efficienza delle risorse» è quanto fa sapere il consigliere comunale di opposizione Angelo Lucignano «All’industria delle cosiddette celle solari, – aggiunge – che andranno ad alimentare singole abitazioni, impianti industriali, strutture pubbliche e reti elettriche, senza bruciare combustibili, senza inquinare e senza costi per decenni. Si pensi alla transazione digitale per la Pubblica Amministrazione che si trova di fronte a sfide che richiedono un profondo cambiamento e adattamento digitale alle nuove esigenze del terzo millennio. Alla coesione sociale, alla rigenerazione urbana e alla politica di investimenti per lo sviluppo e l’occupazione. Se è vero che bisogna guardare all’Unione Europa come opportunità di crescita bisogna lavorare con l’Europa ed essere al passo con la sfida dell’innovazione.»