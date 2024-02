POZZUOLI/ Nuove commissioni, Pastore dà lezioni di politica: «Bisogna responsabilizzare la maggioranza»

POZZUOLI – Parla di “regole non scritte della politica”, “opportunità politica” motivando l’azzeramento delle commissioni consiliare come un atto per “responsabilizzare sempre più” la maggioranza Gennaro Pastore, ex presidente insieme a Cossiga delle due super-commissioni abolite nelle ultime settimane dopo la “sfiducia” da parte della stragrande maggioranza dei consiglieri. Pastore esce allo scoperto dopo la costituzione delle nuove commissioni, che tornano al vecchio format da sei.

IL POST – «In tanti dopo aver letto una serie di articoli pubblicati sulle testate online dell’area Flegrea, non hanno ben compreso cosa stesse realmente accadendo. Per chi come me conosce le regole non scritte della politica sa bene che per opportunità politica era giusto azzerare il quadro delle commissioni ed avviare quindi una serena discussione per distribuire in maniera più adeguata il carico delle deleghe e responsabilizzare sempre più una maggioranza fortemente coesa ed in grado di traguardare importanti obiettivi. Solo ed esclusivamente questo il motivo della mia scelta e dunque un atto di forte responsabilità politica e non certo come qualcuno ha voluto mal interpretare» ha spiegato Gennaro Pastore con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook facendo riferimento a poco chiare “regole non scritte della politica” di non facile comprensione per i non addetti ai lavori.

A NUOVA NOMINA – Nel post il consigliere, che da tempo ha avviato un asse politico con Sandro Cossiga e “Pozzuoli Libera”, annuncia anche la sua nuova carica di presidente di commissione «Partono finalmente oggi le nuove commissioni consiliari. Ci tengo a ringraziare l’intera maggioranza per aver riposto ancora una volta la fiducia nella mia persona eleggendomi Presidente della commissione Urbanistica e demanio. Continueremo ad approfondire in commissione i temi sui quali abbiamo già iniziato il lavoro da qualche settimana ed in modo particolare sul puc (Piano urbanistico comunale) ed il pad (Piano d’attuazione del demanio marittimo). Due sfide importanti – ha concluso – che segneranno lo sviluppo della nostra città per i prossimi 20 anni. Con la stessa determinazione e passione di sempre daremo il massimo per la nostra stupenda Città.»