I commercianti chiedono scusa al sindaco di Pozzuoli: «La nostra protesta rientra»

POZZUOLI – «In riferimento all’incontro tenutosi in data 23-02-204 presso la Prefettura di Napoli tra la S.V. e le altre istituzioni presenti e il CESI – SEIOS – CDO e associazione Borgo Puteoli onde evidenziare i gravi disagi per quanto riguarda la viabilità e la mancanza di parcheggi che rendono difficoltose le attività dei commercianti e dei ristoratori di Pozzuoli, le comunichiamo che tale incontro per Noi di grande importanza in quanto chiarificatore dell’impegno che la S.V. sta profondendo per risolvere i suddetti problemi, impegno che non era stato a noi reso certamente solo per un difetto di comunicazione. La nostra protesta rientra in attesa di buone nuove al riguardo la ringraziamo ancora una volta per il Suo impegno per una Pozzuoli nuova e degna di occupare il posto che merita come città in Europa». E’ questo il testo della lettera che i commercianti di via Napoli, racchiusi nell’associazione “Borgo Puteoli” e CESI – SEIOS – CDO rappresentati dal segretario nazionale Antonio Testa, hanno inviato al sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo l’incontro avuto con il Prefetto di Napoli. Davanti alle evidenze, da quanto si apprende, dopo una prima protesta i commercianti hanno fatto dietrofront ringraziando il primo cittadino per gli interventi messi in atto dall’amministrazione comunale a via Napoli.