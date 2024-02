«Bloccato nell’ascensore del cimitero di Pozzuoli, assistenza gestita male»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Volevo segnalarvi una piccola disavventura a me capitata al cimitero di Pozzuoli. Ieri mattina sono entrato nell’ascensore, dopo un po’ si è bloccato, non funzionante la luce di emergenza, ho acceso il cellulare per vedere il tasto dell’allarme. Ho pigiato il tasto e mi ha risposto una voce femminile chiedendomi cosa fosse successo e dove mi trovassi. Dopo qualche minuto dall’altoparlante una voce non in perfetto italiano mi chiedeva il numero del cellulare, cosa che ho dovuto ripetere più di una volta perché non capiva. Passati un paio di minuti vengo contattato da un signore che a sua volta mi chiedeva in quale cimitero mi trovavo, ho detto dove stavo e lui mi ha detto che dovevo pazientare perché veniva da Napoli. Io sto denunciando ciò perché non penso che la reperibilità del personale di una struttura così importante possa essere gestita così. Se si fosse guastata con qualche persona con problemi respiratori e sofferente di claustrofobia o addirittura con qualche mamma con bambini a seguito, cosa sarebbe successo? Spero che chi di dovere risolva questa situazione».