POZZUOLI/ Nuova maggioranza Manzoni: Andreozzi o Migliucci in Giunta, Cossiga gioca su due tavoli

POZZUOLI – La nuova Giunta sarà a sei. Salvo ulteriori colpi di scena, una casella è destinata ad essere “congelata” per Europa Verde che nominerà un nuovo assessore nelle prossime settimane. Con La Rana data in quota Tozzi (Davvero Pozzuoli) sarà uno tra Andreozzi e Migliucci ad entrare in Giunta. La coppia, dopo aver incassato l’allontanamento di Tozzi dal partito, ha chiesto al sindaco la delega all’Ambiente che fino a due settimane fa era in mano a Salvatore Caiazzo.

IL DOPPIO GIOCO – Alle consultazioni per ridisegnare la nuova maggioranza sta partecipando anche Sandro Cossiga che dopo aver tentato di sciogliere il consiglio comunale, sta lavorando per rilanciarsi attraverso Sossio Fardello, il primo dei non eletti nella lista “Avanti” alla regione. Tra i due è nato un rapporto politico e professionale che sta trainando Cossiga al tavolo provinciale dove si discuterà della sua presenza nella nuova maggioranza Manzoni. Fardello ha un accordo con Mario Casillo che difficilmente potrà essere scardinato dalle diatribe puteolane. Dall’altra parte, Cossiga a Pozzuoli continua a promettere il proprio sostegno al fronte dei ribelli, ribadito anche ieri dopo un incontro con il sindaco Gigi Manzoni.