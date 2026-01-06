POZZUOLI/ Nuova Giunta, il retroscena: Manzoni ci ha provato con la De Simone “Vieni a fare l’assessore”. Secco no

POZZUOLI – Emergono clamorosi retroscena sulla composizione della Giunta comunale. Durante gli ultimi concitati due giorni, diversi sono stati i tentativi messi in atto, su più fronti, per trovare la giusta quadra. Tra questi c’è il tentativo da parte di Manzoni & C. di portare dalla propria parte Lydia De Simone, consigliera che a maggio lasciò Pastore e il gruppo di “Pozzuoli al Centro” per passare all’opposizione. La rottura si consumò dopo che Di Dio, Guardascione e Pastore barattarono il rientro in maggioranza attraverso la nomina di Vittorio Gloria ad assessore. Mossa non gradita dalla De Simone, che lasciò il gruppo per “rispetto nei confronti del proprio elettorato”.

LA PROPOSTA – In questo confuso scenario politico-amministrativo, ecco che nelle ultime 48 ore è arrivata la “proposta indecente”: Manzoni ha proposto a Lydia De Simone una poltrona da assessore ottenendo in cambio un secco rifiuto, rivendicando la propria coerenza. «Ho assunto una posizione chiara e netta nei confronti di quest’ amministrazione chiedendo piu volte al sindaco le dimissioni come atto di responsabilità – ha rivendicato più volte pubblicamente la De Simone – Ed ero pronta a dimettermi insieme ad altri 12 consiglieri per mettere fine a questa fallimentare esperienza amministrativa».