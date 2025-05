POZZUOLI/ Nuova Giunta e nuova maggioranza, Manzoni rilancia: «La mia è coalizione inclusiva»

POZZUOLI – «Lavoriamo per il bene della città e per il bene comune, il nostro è un ritorno alla politica seria – ha spiegato oggi Manzoni durante la presentazione di tre nuovi assessori che, tecnicamente, saranno nominati solo nella giornata di domani in quanto sono in via di definizione i decreti sindacali con le relative deleghe – Sono contento di questa scelta, la mia è una coalizione inclusiva che non caccia nessuno. Chi è fuori ha fatto una scelta e può anche non votare questi atti che porteremo in consiglio comunale. Nessuno dei presenti è venuto qui a dire cosa doveva fare il sindaco.» ha detto il sindaco facendo riferimento, senza mai citarlo, all’esclusione di Pozzuoli al Centro dal tavolo della maggioranza. Pastore & C sono, secondo quanto sostenuto dagli esponenti della nuova maggioranza, sarebbero stati esclusi in quanto avrebbero chiesto due assessori a fronte dei quattro consiglieri che compongono il gruppo. Richiesta rispedita al mittente dallo stesso Manzoni che ha chiuso il manuale Cencelli dopo la formazione della prima Giunta di tre anni fa. Tradotto: “Se passi da uno a quattro consiglieri avrai sempre un assessore”.

LA NUOVA MAGGIORANZA –Del nuovo campo largo fanno parte PD, Europa Verde, PSI, Azione, Più Europa, Italia Viva a cui si aggiungono le civiche Uniti per Pozzuoli, Pozzuoli Libera e Spazio Flegreo oggi tutti presenti nella sala Giunta «Tutti insieme – ha aggiunto Manzoni – abbiamo ragionato su un documento programmatico che punta a rilanciare la città in un momento storico complicato, a causa del bradisismo che ci chiama a mettere in atto degli interventi che prima d’ora, in 40 anni, nessuno aveva mai fatto. E’ un percorso partito da lontano e che da oggi si concretizza con questa coalizione politica».

I NUOVI ASSESSORI – Congelate le deleghe destinate a Paolo Ismeno, i tre nuovi assessori sono Mariasole La Rana (Europa Verde) a cui andrà la delega alle Politiche Sociali; Salvatore Caiazzo (PD) che gestirà l’Ambiente; e Monica Barbieri a cui andranno Demanio e Patrimonio. Il resto dell’esecutivo è composto dal vice sindaco Filippo Monaco (Uniti per Pozzuoli) a cui è stata data la delega alla Mobilità; Titti Zazzaro (Europa Verde) che resta alle Attività produttive e Vittorio Festa (Azione) che continuerà a gestire la Pubblica Istruzione.