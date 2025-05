POZZUOLI/ Cesaro plaude alla Giunta Manzoni «Scelta di responsabilità per la città»

POZZUOLI – Pieno sostegno alla decisione assunta dai consiglieri comunali di Italia Viva a Pozzuoli di lasciare l’opposizione «per contribuire attivamente alla costruzione di un percorso amministrativo e politico condiviso con la maggioranza». Ad esprimerlo, commentando il passaggio dei consiglieri del partito alla maggioranza consiliare di Pozzuoli, è il coordinatore regionale campano di Italia Viva, Armando Cesaro, per il quale «si tratta di una scelta di responsabilità esercitata nell’interesse della città e della sua comunità, oggi chiamata ad affrontare sfide complesse e urgenti. Per questo – aggiunge Cesaro – è necessario rafforzare la coesione istituzionale e politica, costruendo una filiera capace di garantire risposte concrete ai bisogni dei cittadini».

IL CAMPO LARGO – «La volontà – aggiunge Cesaro – è quella di contribuire alla ricostruzione del centrosinistra e del cosiddetto “Campo largo”, un’opportunità importante per il futuro della collettività, e il coinvolgimento dei partiti, in questa fase, è un valore aggiunto necessario a rinsaldare il dialogo democratico, a rendere più stabile l’azione amministrativa e a dare forza ai processi decisionali. Ai nostri consiglieri non può che andare l’apprezzamento e gli auguri di buon lavoro per questa nuova ed entusiasmante sfida», conclude Cesaro.