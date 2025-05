POZZUOLI/ Nuova Giunta, consigliere regionale contro Manzoni «Scelta per interessi di singoli e contro De Luca»

POZZUOLI – «Oggi il Sindaco di Pozzuoli ha presentato la nuova Giunta comunale, allontanando definitivamente il Gruppo Consiliare, Pozzuoli al Centro, composto dai quattro Consiglieri Comunali più vicini al Presidente De Luca. Una scelta inverosimile che non ha alcuna ragione politica se non quella di far prevalere evidentemente un solo interesse possibile: allargare la maggioranza per approdare in maniera più spedita verso una possibile ricandidatura dello stesso Manzoni a Sindaco di Pozzuoli. Scelta comprensibile ma incoerente rispetto al leale sostegno e all’affidabilità che i consiglieri del Gruppo stesso hanno reso a Luigi Manzoni.» È quanto fa sapere Diego Venanzoni, consigliere regionale di “De Luca Presidente” sulla nuova Giunta comunale e la nuova maggioranza di Pozzuoli «Se a questo si aggiunge che nel processo di allagamento della maggioranza stessa, il Primo Cittadino non ha inteso coinvolgere in alcun modo il Gruppo Consiliare, sottraendogli qualsiasi possibilità di confronto, è evidente che stiamo assistendo ad una strategia politica priva di logica e che dipende solo ed esclusivamente da una ambizione personale».

L’EPILOGO – «Umanamente – prosegue Venanzoni – non è certamente piacevole assistere ad un simile epilogo visto che con il Sindaco è stato da sempre condiviso un rapporto leale e di stima personale. Non vorrei che questa scelta fosse una presa di distanza dall’attuale Governo Regionale e il Sindaco dovrà spiegarlo pubblicamente. Pozzuoli resta per me una straordinaria realtà a cui sono legato affettivamente poiché per oltre 20 anni per motivi professionali ho avuto modo di viverla sul campo e di conoscerla al meglio e oggi più che mai intensificherò ancora di più il mio impegno politico. Agli amici del Gruppo Consiliare, Pozzuoli al Centro, non mancherà il mio sostegno umano e politico nell’esclusivo interesse della comunità puteolana che oggi più che mai, a causa della crisi del bradisismo, ha bisogno di vicinanza da parte delle istituzioni per fare fronte alle attuali emergenze ed alla crisi economica che oggi rappresentano un enorme problema da affrontare.»