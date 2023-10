POZZUOLI/ Nuova Fenigi a Monterusciello fa un regalo dal valore di 1600 euro ai propri clienti

POZZUOLI – Un materasso Bimflex Pocket 800 molle dal valore commerciale di 1600 euro in omaggio per tutto il mese di ottobre. Un regalo che la Nuova Fenigi Arredamenti di Monterusciello farà a tutti i clienti che rinnoveranno la propria camera da letto, acquistandone una nuova presso la sede di via Salvatore Di Giacomo. L’offerta sarà valida per l’intero mese di ottobre, nell’ambito della campagna primaverile della Nuova Fenigi.

LE OFFERTE – Nuova Fenigi è uno dei primi referenti nella zona per chi desidera la qualità e l’eleganza dei mobili classici e moderni. L’azienda fornisce servizi di progettazione anche in 3d, trasporto e montaggio, e assistenza post vendita a vita, il tutto gratuitamente. Nella sede a Monteruscello i clienti potranno scoprire tanti prodotti, quali: cucine, camere da letto, camerette per bambini, soggiorni e divani di qualità, anche in offerta. La collezione di letti e divani è curata in ogni dettaglio, è elegante e fornisce tutte le comodità per un buon riposo. Nuova Fenigi è anche online all’indirizzo: www.creostoremonteruscello.it e su Facebook. Per contatti: 081/5243059.

*Articolo pubblicitario