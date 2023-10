“Corno gelato”: sabato l’inaugurazione della gelateria al gusto napoletano

NAPOLI – E tu hai mai assaggiato un gelato al gusto Napoli? Una nuova gelateria ti aspetta in Via Portamedina 25 alla Pignasecca. Il taglio del nastro si terrà sabato 4 novembre alle 18. Mi chiamo Ornella Scaturchio e insieme a mio fratello Pasquale abbiamo pensato di dare vita alla nostra “Corno gelato”, la gelateria al gusto napoletano. Il nostro cognome porta con sé anni e anni di tradizione culinaria, i più affezionati conosceranno di sicuro la storica pasticceria Scaturchio in Pignasecca, unica sede storica dal 1903. Come nasce questa idea? Dobbiamo essere onesti, la colonna portante di quella che oggi è la nostra fortuna, ovvero nonno Pasquale Scaturchio, aveva già pensato all’idea della gelateria, ma probabilmente non risultava vincente unire pasticcini e gelati. Noi oggi lo possiamo dire, questa pensata non realizzata al tempo, ci ha permesso oggi di poter prendere una sua idea e di farla nostra, portando lui con noi, in questa nuova avventura. Il nostro obiettivo è quello di poter portare inventiva e tradizione all’interno di un cono con cialda croccante a forma di corno. Il tutto rifacendoci alla nostra amata Napoli, quella dai paesaggi mozzafiato e dal cibo inimitabile. Sei una persona indecisa e se tu non sapessi quale gusto scegliere? Non preoccuparti, da Corno gelato il tuo gusto lo sceglie la sorte. All’interno della gelateria troverai una tombola affissa al muro, tu dovrai solo pescare un numero che ti riporterà al gusto che fa per te. Tanti nuovi gusti tutti ispirati alla città, tra i tanti il gusto “Fortunello”. Per tutti gli altri che cosa aspetti? Passa da noi, Corno gelato non vede l’ora di farti provare una varietà di sapori, tutti ripieni di Napoli e tradizione.

