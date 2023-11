Il vescovo di Pozzuoli: «Fare sport aiuta i giovani a migliorarsi, a crescere e ad autodisciplinarsi»

POZZUOLI – “Sport sinonimo di valori”: questo il messaggio emerso dalla manifestazione di premiazione delle attività del Centro Sportivo Italiano – Centro Zona Pozzuoli. Presenti all’evento anche il vescovo di Pozzuoli ed Ischia, Carlo Villano ed il responsabile della Commissione Sport, Salvatore Caiazzo. «La pratica sportiva serve ad educare i giovani. Comporta il rispetto. Negli ultimi tempi più che i giovani bisognerebbe educare i genitori che assistono alle gare. Sono proprio i genitori – ha denunciato Caiazzo – che sovente forniscono cattivi esempi con comportamenti disdicevoli. Non possiamo assistere né accettare le scene verificatesi sugli spalti di un campetto di periferia: zuffa tra genitori per futili motivi per i figli in campo. I giovani assistono e fanno propri questi cattivi esempi. Ciò non è accettabile!». Lo sport come motore educativo, dunque. Un pensiero ribadito nelle conclusioni del vescovo Villano: «Fare sport aiuta i giovani a migliorarsi, a crescere, ad autodisciplinarsi. Con i nostri giovani e giovanissimi dobbiamo creare una nuova cultura di interpretare lo sport valorizzando il tempo libero».

LA PREMIAZIONE – Nel corso della manifestazione sono stati premiati gli Oratori Sant’Artema di Monterusciello protagonista nel torneo di Natale 2022 con l’Under 12 e con gli Over nel torneo di Carnevale e nel torneo Primavera, San Castrese primo nella Tim Cup Flegrea e nei tradizionali appuntamenti con l’Under 10, Under 12 e Under 14. Coppe e medaglie anche per i ragazzi del Divino Maestro e di Regina della Pace. Targhe per i tanti volontari che si sono impegnati nelle attività del Csi flegreo tra cui il dottor Luigi Marino, il tecnico Giampaolo Coraggio, il formatore Salvatore Caiazzo e l’Associazione Creative Libere che affiancano l’ente blu-arancio nell’area flegrea. Consegnati gli attestati di diploma a quattro nuovi arbitri e un omaggio al presidente Girolamo Catalano per gli oltre 50 anni di vita nel Csi.