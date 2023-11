Medico geriatra aggredita da una paziente – IL VIDEO

GIUGLIANO – È il 30 ottobre pomeriggio e ci troviamo a Lago Patria. Una geriatra dell’ASL si reca a casa di una paziente per una visita di controllo. La dottoressa viene, però, aggredita e ‘sequestrata’ dalla figlia della paziente per non aver aspettato la madre che era uscita per delle commissioni. A denunciare l’accaduto è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” sui suoi canali social: «Ottimo lavoro della collega che ha avuto la prontezza di riprendere il tutto con il suo smartphone. Ecco l’importanza della prova video fondamentale nella denuncia per aggressione. Sconvolgenti le urla della collega: “Aiuto, questa mi uccide……aiutatemi sono un medico” mentre il cellulare continua a filmare dal suolo». Sul posto è intervenuta la polizia.