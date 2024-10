POZZUOLI/ «No ai licenziamenti» Protesta dei lavoratori al Rione Terra, bloccato l’ingresso

POZZUOLI – Protesta dei lavoratori del “Consorzio Rione Terra”. Questa mattina circa trenta dipendenti hanno bloccato l’ingresso all’antica rocca. «No ai licenziamenti degli operai del Rione Terra con i finanziamenti in corso» recita lo striscione affisso davanti ai cancelli. I manifestanti hanno chiuso il varco con cassonetti dei rifiuti impedendo a chiunque di accedere, compresi i dipendenti di “Pozzuoli Sacra”. Alla base della protesta c’è la preoccupazione per eventuali licenziamenti che potrebbero arrivare, nonostante i finanziamenti ricevuti dalla Regione Campania per il completamento dei lotti 2 e 3.

(seguiranno aggiornamenti)