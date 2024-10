Oltre 1 kg e mezzo di droga in un appartamento disabitato a Licola: arrestato 39enne di Bacoli

LICOLA – Un 39enne di Bacoli è stato arrestato ieri dai carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli. Si tratta di C.G., incensurato, trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina e 4 panetti di hashish. L’uomo era stato notato entrare e uscire da un appartamento disabitato in via Vicinale Massariola, movimenti che hanno insospettito i militari, che si sono appostati a debita distanza per poi fa scattare il blitz all’interno dell’abitazione.

IL BLITZ – Una volta dentro i carabinieri hanno trovato un piccolo laboratorio per il confezionamento degli stupefacenti. In particolare, il 39enne nascondeva un chilo di cocaina, altri 55 grammi della stessa sostanza sotto vuoto, 4 panetti di hashish per complessivi 400 grammi e una stecca da 27 grammi ancora di hashish. Sotto sequestro molto denaro, quasi 4mila euro considerati provento illecito dell’attività di spaccio. L’uomo è stato portato in carcere, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.