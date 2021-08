POZZUOLI – Sarà un fine settimana all’insegna della musica e del divertimento quello programmato dall’amministrazione comunale per Monterusciello nell’ambito della rassegna #Pozzuoliècasamia. Da venerdì a domenica, ogni sera, in piazza Antonio de Curtis ci sarà uno doppio spettacolo: un concerto e a seguire una serata cabaret. Si inizia venerdì 6 agosto con la musica dei “Cantori popolari” e le gag del noto comico napoletano Peppe Iodice. Inizio ore 21, lo stesso orario delle altre due serate che vedono sabato 7 agosto esibirsi sul palco della riqualificata piazza de Curtis il gruppo “Loronero” e il duo salito alla ribalta con la trasmissione “Zelig”, Antonio & Michele; e domenica 8 agosto proporsi al pubblico la cantante Clara Gaudino e il comico Ciro Giustiniani, diventato famoso a “Made in Sud” per l’imitazione del Boss delle Cerimonie ed altre apprezzate performance. A tutti gli spettacoli si può assistere, nel rispetto delle norme anti covid vigenti, con prenotazione obbligatoria e acquisto del biglietto (al popolarissimo costo di euro 2,50) su https://arenaputeolana.18tickets.it.