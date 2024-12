POZZUOLI/ Movida a rischio: convocata assemblea sindacale della Polizia Municipale per sabato sera

POZZUOLI – Le sigle sindacali non hanno accettato il tavolo tecnico in vista del Natale. Questo pomeriggio la UIL-FPL e la CGIL hanno comunicato la convocazione di un’assemblea del personale della Polizia Municipale per la serata di sabato 14 dicembre, dalle ore 20 alle ore 23. All’ordine del giorno ci sono tre punti: risultanze tavolo tecnico; eventuali azioni di lotta; varie ed eventuali. Con la missiva, indirizzata anche al sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, all’ufficio del personale e alla comandante della Polizia Municipale Silvia Mignone, viene fatta richiesta di locali dove tenere l’assemblea.

LA MOVIDA – La scelta dell’orario dell’assemblea combacia proprio con le ore più calde della movida puteolana, che il sabato sera vede impegnati numerosi agenti e pattuglie per la gestione del traffico e dell’ordine pubblico in punti cruciali come il centro storico, via Napoli, Piazza a mare e Arco Felice.