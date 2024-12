Capodanno a Pozzuoli: il concerto costerà 140mila euro. Si sogna ancora Geolier, spunta Rocco Hunt

POZZUOLI – Sono stati impegnati 140mila euro per il concerto di Capodanno previsto per la prima volta sul lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli. Entro il 16 dicembre si chiuderà la presentazione delle offerte, da cui uscirà il nome del cantante che rappresenterà l’attrazione forte dell’evento. Nelle ultime ore sembra aver preso piede nuovamente il “sogno proibito” del sindaco Gigi Manzoni che non ha mai negato l’interesse per Geolier, il cui ingaggio è lievitato dopo l’exploit di Sanremo.

I NOMI – Segue anche Rocco Hunt, prossimo concorrente al festival della canzone italiana. La pista più accreditata al momento resta ancora Sal da Vinci che potrebbe esibirsi insieme ad altri cantanti. Tra i nomi che circolano ci sono anche quelli Nino D’Angelo, Tony Tammaro, Gianluca Capozzi e Arisa. Rumors che saranno confermati o meno solo la prossima settimana, quando prima di Natale andrà in scena la presentazione del cartello degli eventi di Capodanno.