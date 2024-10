POZZUOLI/ Molestava donne e danneggiava auto in sosta a via Napoli: arrestato dalla Polizia

POZZUOLI – Da giorni si aggirava per il centro storico ed il lungomare di Pozzuoli molestando donne ed addirittura danneggiando gli specchietti retrovisori delle auto in sosta. E’ stato fermato stamane dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli diretti dal vice questore Raffaele Esposito. Da testimonianze raccolte sembrerebbe che l’uomo, circa una settimana fa, avrebbe anche scagliato una pietra contro una donna con passeggino che camminava tranquillamente su lungomare Sandro Pertini di via Napoli. Sul posto sono giunte le volanti della polizia e i sanitari 118 ma l’uomo si era già dileguato. Questa mattina, il cerchio si è chiuso: il folle è stato individuato e arrestato.