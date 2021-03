Riceviamo e pubblichiamo da Pozzuoli – «Gentile redazione, in riferimento al vostro articolo pubblicato sui tempi di attesa, già di per sé imbarazzanti, con assembramenti altrettanto imbarazzanti volevo aggiungere altra chicca della fantastica organizzazione dell’ ASL flegrea. Dopo 3 ore di attesa (convocato per le 11 entrati alle 13,15) mi si dice che per mio suocero il vaccino è finito, perché AstraZeneca per chi ha determinate patologie non può farlo. Dopo tanto tempo al freddo e al gelo con una marea di persone in attesa lo hanno liquidato così..tutto estremamente imbarazzante. Gli hanno poi comunicato che in una decina di giorni lo contatteranno nuovamente per la prima dose. Si chiede di essere cittadini virtuosi ma loro lo sono altrettanto? Grazie per darci voce.» (Salvatore C.)