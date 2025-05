POZZUOLI/ METRO si rilancia attraverso una nuova partnership: salvati 33 posti di lavori

POZZUOLI – METRO Italia e Multicedi, operatori d’eccellenza per il mondo Horeca e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana, entrambi realtà di riferimento della GDO nel Centro-Sud Italia, annunciano un accordo che segna un nuovo modello di collaborazione nel settore. Per la prima volta in METRO a livello globale, i prodotti a marchio METRO dedicati all’Horeca saranno disponibili nella rete commerciale di un partner dei professionisti dell’ospitalità e della ristorazione. L’accordo, pensato per garantire continuità e valore all’offerta dedicata ai professionisti della ristorazione in Campania e Molise, è incentrato sulla vendita dei prodotti a marchio METRO – Metro Chef, Metro Professional, Rioba e Aro – all’interno della rete “Adhoc” Cash and Carry di Multicedi nelle due regioni, con oltre 1.800 referenze selezionate che arricchiranno l’assortimento a disposizione dei clienti Horeca locali.

LA STRATEGIA – Per METRO si tratta di un’operazione inedita in Italia, che rafforza e rinnova la strategia di sviluppo commerciale dell’azienda, affidando a un partner la distribuzione dei propri prodotti a marchio. Nell’ambito dell’accordo, Multicedi acquisisce anche il punto vendita METRO di Pozzuoli attraverso la controllata Multicec. L’accordo assicura anche continuità occupazionale e stabilità per le oltre 30 persone precedentemente impiegate da METRO, che continueranno a lavorare nel nuovo punto vendita. “Questo accordo rappresenta un passo avanti importante nella concretizzazione del nostro modello commerciale, fortemente incentrato sul servizio al cliente. Per la prima volta in Italia, i nostri prodotti a marchio saranno disponibili in una rete Cash&Carry non diretta, ampliando il nostro raggio d’azione attraverso un partner solido e radicato come Multicedi. Un modello nuovo di collaborazione commerciale, che ci permette di garantire accesso a prodotti e servizi di qualità, attraverso modelli distributivi innovativi”, sottolinea David Martínez Fontano, CEO di METRO Italia. “Il progetto garantisce la continuità commerciale sul territorio per creare valore per i clienti Horeca del territorio delle due regioni.”

LA PARTNERSHIP – “Siamo orgogliosi di questa partnership, che rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita e innovazione. Auspichiamo che questa collaborazione possa portare soddisfazioni a entrambe le parti e aprire la strada a futuri ulteriori sviluppi sempre con l’obiettivo di offrire il meglio ai nostri clienti e alle comunità che serviamo. Grazie a questa partnership, la rete “Adhoc” – presente in Campania e Molise con 6 punti vendita – rafforza ulteriormente la propria proposta per il canale Horeca, ampliando l’assortimento con oltre 1.800 referenze a marchio METRO. Con più di 10.000 articoli a catalogo e un’offerta costruita sulle reali esigenze del territorio, Multicedi conferma la propria vocazione di partner affidabile per i professionisti della ristorazione, puntando su qualità, competitività e servizio.” – dichiara Luigi Irollo, Presidente Multicec e Vicepresidente Multicedi. Quello di Pozzuoli diventerà il secondo punto vendita “Adhoc” a gestione diretta di Multicedi, dopo quello di Arzano (NA), ed il settimo Cash&Carry del gruppo.