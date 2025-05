POZZUOLI/ Al battesimo della nuova Giunta Manzoni manca il vice sindaco Monaco: c’è nuova aria di crisi

POZZUOLI – Non è passata inosservata l’assenza dal primo consiglio comunale della nuova Giunta Manzoni, del vice sindaco Filippo Monaco. Assente (in)giustificato, Monaco a differenza dei suoi colleghi della prima ora Zazzaro e Festa, non si è presentato a quello che doveva essere la presentazione, all’assise, dei tre nuovi componenti dell’esecutivo. Il vice sindaco, che nell’ultimo rimpasto ha ricevuto anche la delega alla mobilità, sarebbe in rottura con il sindaco. Diversi i motivi che hanno portato il preside del Petronio a “raffreddarsi”, che da tempo “soffre” la scarsa considerazione da parte del sindaco accusato di aver tenuto per sé le deleghe più importanti “svuotando” nei fatti la Giunta.