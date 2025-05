Rissa sulla spiaggia, denunciato il titolare di un ristorante

BARANO D’ISCHIA – Un locale già noto ai carabinieri di Barano d’Ischia. In quel ristorante lungo la spiaggia dei Maronti, lo scorso 17 maggio, c’è stata una rissa e i militari avevano denunciato 9 persone. Oggi nuovi controlli per i carabinieri che hanno denunciato il legale rappresentante dell’attività commerciale. Quando i carabinieri sono intervenuti hanno trovato 150 persone che ballavano con musica e Dj. Peccato però che il locale fosse autorizzato solo per la ristorazione. Durante le operazioni, effettuate anche con il prezioso contributo del personale dell’ufficio tecnico del comune, è stata accertata la realizzazione di opere edili sull’arenile demaniale. Lavori svolti senza alcun titolo abilitativo ed in area soggetta a vincoli sismici, paesaggistici e ambientali. Sequestrate le pedane di circa 40 metri quadrati, un locale deposito, 4 tavolini e 4 lettini per un’altra superficie che occupava 40 metri quadrati di spiaggia. L’imprenditore deve rispondere di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e abusiva occupazione di spazio demaniale.