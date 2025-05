BACOLI/ Flegrea Lavoro, l’avvocato del manager Sanfelice «Indagata solo per mancato nulla osta dell’Ente Parco Regionale»

BACOLI – Sono stati forniti ulteriori dettagli in merito al procedimento penale che i Carabinieri della Guardia Forestale hanno posto in essere nei confronti dell’amministratore unico Valentina Sanfelice di Bagnoli della Flegrea Lavoro, la partecipata comunale che si occupa di rifiuti sul territorio di Bacoli. Il 13 maggio scorso, il responsabile della società in House del Comune è stata raggiunta da un provvedimento penale che le contesta i reati per violazione di legge 394/91 art. 30 c.1 in violazione dell’art. 13 c.1 della medesima legge.

LA DENUNCIA – Nel dettaglio i militari della Forestale contestano alla Sanfelice di Bagnoli il reato per il mancato nulla osta dell’Ente Parco Regionale per “l’autorizzazione ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco”. E’ quanto fa sapere l’avvocato Davide Noli con una rettifica. Al momento, dunque, i carabinieri della Forestale non hanno contestato, come in un primo tempo era stato diffuso dagli organi di stampa, il reato di “malversazione di erogazioni pubbliche”. Infatti nella nota di stampa diffusa la settimana scorsa era stata paventato che “la società affidataria, oltre che rimuovere i rifiuti raccolti in strada, rimuoveva anche quelli prodotti da una grossa realtà commerciale nella proprietà privata determinando, pertanto, un danno erariale, consistente nello sviamento di fatto di una parte dei fondi destinati alla società in house del Comune di Bacoli per la rimozione di rifiuti su suolo urbano, in favore della rimozione di rifiuti privati”. Ma la manager della Flegrea Lavoro non è stata raggiunta da nessun procedimento penale per questo reato.