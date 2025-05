«Influencer di Protezione Civile»: il primo posto alla scuola media Pergolesi di Arco Felice – LE FOTO

POZZUOLI – Il primo posto del contest “Diventa Influencer di Protezione Civile” è andato all’Istituto Comprensivo “4 Pergolesi” di Arco Felice con il reel “Pozzuoli vive in rosso”, realizzato dalle classi 1E, 1F, 2E coordinate dalla docente Rosa Feleppa insieme alle insegnanti Francesca Prattico, Rosaria Romano, Francesca Letizia e Marina Di Napoli. “Questo video esprime un forte attaccamento al territorio. Governare l’ansia attraverso la conoscenza aiuta i nostri ragazzi” ha spiegato questa mattina la dirigente scolastica Francesca Colletta durante la cerimonia di premiazione che ha visto in gara 24 progetti, di cui 10 sono stati premiati con un assegno da 2mila euro da spendere in materiale per la Protezione Civile. Il concorso è stato organizzato dalla Regione Campania e dall’ufficio scolastico regionale. A “Vulcani di idee: i Campi Flegrei in un reel” hanno partecipato gli studenti degli istituti di tutta l’area flegrea. Il reel vincitore sarà pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del comune di Pozzuoli.

LE MOTIVAZIONI – La giuria ha scelto il progetto realizzato dagli alunni della Pergolesi “Per aver saputo raccontare, con parole poetiche e profonde, l’amore per il proprio territorio senza nasconderne la fragilità. Per aver lanciato un messaggio di responsabilità collettiva, ricordando che solo una comunità consapevole può affrontare con forza e unità le sfide del proprio territorio. Per aver saputo coniugare emozione e informazione, radici e futuro.”

I PREMIATI – Gli altri nove reel premiati sono: “La terra che respira…” della classe V Es dell’istituto superiore “Francesco Saverio Nitti” di Napoli; “Aiutateci ad aiutarvi” delle classi 1B e 1C della scuola media “8° Oriani-Diaz” di Pozzuoli; “L’arte racconta Pozzuoli” realizzato dagli studenti del liceo Artistico “Umberto Boccioni” di Napoli; “Il respiro della Terra” della 1B della scuola media “Plinio il Vecchio-Gramsci” di Bacoli; “Quando arriva zio Terry” delle classi 2 I e 2 F della scuola media “3° Gadda” di Quarto; “Protezione civile in classe” della classe 2 E della scuola media del “1° Paolo di Tarso” di Bacoli; “La sicurezza inizia da te” degli studenti della 2 E della scuola media “Pirandello Svevo” di Napoli; “Campioni in resilienza” delle classi 2 G e 2 D della scuola media “1° Paolo di Tarso” di Bacoli; “SismaTok – la terra trema, noi no” alle classi 5 A e 5 B della scuola primaria “Defoe” di Giugliano.

