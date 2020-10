POZZUOLI- Una maxi rissa è andata in scena nella serata di sabato a Piazza a Mare. Nelle violenze sono stati coinvolti due gruppi di giovani, in tutto una trentina, che se le sono date di santa ragione. Per sedare le violenze è stato necessario l’intervento di numerose pattuglie della Polizia municipale di Pozzuoli. Stando a quanto ricostruito sul posto le violenze sarebbero state l’epilogo di uno scontro tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Varcaturo e l’altro da Pozzuoli.