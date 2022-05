POZZUOLI – In lista con “Sì Sinistra Italiana” e con il candidato sindaco Paolo Ismeno, si propone per la prima volta al consiglio Comunale di Pozzuoli, Mario Del Giudice.

Chi è questo candidato e perché votarlo?

Classe 1969, Puteolano DOC, conosciuto principalmente per le sue doti artistiche e organizzatore di eventi, nonché impegnato nel mondo della cultura, è un amministrativo che da 20 anni lavora nel mondo della scuola. Questo suo background e la sua pluriennale esperienza di contatto quotidiano con genitori e alunni, lo pongono in una condizione di grande sensibilità riguardo la promozione dei campi flegrei dal punto di vista culturale, artistico e turistico, vicino alle problematiche legate al mondo della scuola che ben conosce; tanto per dirne una i servizi di trasporto che dal centro storico dovrebbero mettere in comunicazione tutte le periferie del comune, abbattendone le distanze e rendendo agevoli e sicuri gli spostamenti degli alunni almeno nelle ore di entrata e di uscita, senza trascurare l’ammodernamento e la messa in sicurezza dei vari istituti scolastici che occupano il nostro territorio. Ampliare le aree mercatali e valorizzarne l’importanza di essere presenti su un suolo ampio dove portare entrate economiche per tutti.

IL PROFILO – Persona poliedrica che ben si districa tra arte, libri e lingue straniere quali inglese e francese, quest’ultima, lingua che predilige per promuovere ai turisti il nostro territorio. Vivendo nel centro storico della città da tantissimi anni si è reso conto dell’importanza di far conoscere alle nuove generazioni, le origini di questo territorio, la sua tradizione di porto del mediterraneo e di futuro porto turistico affinché siano consapevoli del loro importante passato e il brillante futuro che li attende.

LA SCOMMESSA – In un quadro politico fatto di vecchi volti e persone già note, si inserisce con la sua cultura, eleganza, sensibilità e onestà intellettuale e privo di ogni altro interesse se non quello dell’amore verso la “sua” Pozzuoli, Mario Del Giudice. Tali valori hanno spinto il candidato sindaco Paolo Ismeno, sensibile a tali tematiche a proporre la candidatura di Mario Del Giudice col simbolo di “Si Sinistra Italiana”, alle elezioni del consiglio comunale del prossimo 12 giugno 2022.

*messaggio elettorale autogestito dal candidato